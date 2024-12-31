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На новогодних праздниках в рейсы выйдут более 20 автобусных маршрутов
Фото из архива Myslo

На новогодних праздниках в рейсы выйдут более 20 автобусных маршрутов

В администрации Тулы рассказали, как будет работать общественный транспорт с 31 декабря по 8 января.

Публикуем подробное расписание движения общественного транспорта:

№ 4 пос. Михалково — ПАО «Тулачермет»

  • С 29 по 31 декабря: с 6.00 до 21.30,
  • 1, 2, 7, 8 января: с 10.00 до 21.00,
  • 3, 4, 5, 6 января: с 6.00 до 21.30.

№ 9 ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Платоновский лес

  • 1, 2 января с 10.00 до 22.00,
  • с 3 по 8 января с 06.00 до 22.00.

№ 12/15 ст. Металлург — мкр-н Петровский квартал

  • С 3 января начнет ездить с 5.40 до 22.30.

№ 30 пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный) — Московский вокзал

  • С 30 декабря до 8 января будет ездить с 7.40 до 22.06.

№ 33 д. Высокое — Щегловская засека — пос. Косая Гора — д. Судаково

  • С 30 декабря до 8 января будет ездить с 7.30 до 21.10.

№ 34 пос. Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика «Тульская»

  • С 29 декабря до 8 января будет ездить с 8.00 до 22.30.

№ 42 пос. Плеханово — Московский вл. — пос. Плеханово

  • С 29 по 31 декабря будет ездить с 6.50 до 21.20,
  • 1 января с 11.00 до 21.00,
  • 2, 7, 8 января с 10.00 до 21.00,
  • 3, 4, 5, 6 января с 6.50 до 21.20.

№ 50 ул. Седова — ул. Новомосковская

  • С 29 по 31 декабря будет ездить с 6.50 до 21.00,
  • 1 января с 11.00 до 21.00,
  • 2, 7, 8 января с 10.00 до 21.00,
  • 3, 4, 5, 6 января с 06.50 до 21.20, 

№ 51 пос. Горельские Выселки — мкр-н Левобережный

  • 1 января с 10.00 до 22.00,
  • 2, 7, 8 января с 06.00 до 22.00.

№ 55 ст. Южная — 12-й проезд Мясново

  • 1,2 января с 10.00 до 20.00,
  • с 3 по 8 января с 06.00 до 22.00.

№ 56 мкр-н Левобережный — Московский вокзал — мкр-н Левобережный

  • С 29 декабря по 8 января с 08.00 до 21.30.

№ 58 Завод РТИ- пос. Октябрьский (18-й проезд)

  • 1,2 января с 10.00 до 20.00,
  • с 3 по 8 января с 07.00 до 21.00.

№ 59 Алексинское шоссе — ул. Демьянова

  • 1,2 января с 10.00 до 21.30,
  • с 3 по 8 января с 7.00 до 21.00.

№ 61 Областной роддом — завод торгового оборудования.

  • С 30 декабря по 8 января с 7.40 до 22.00.

№ 62 ул. Ген. Маргелова — Детская обл. больница

  • С 29 по 31 декабря будет ездить с 6.30 до 21.00,
  • 1 января с 11.00 до 21.00,
  • 2, 7, 8 января с 10.00 до 21.00,
  • 3, 4, 5, 6 января с 06.30 до 21.00.

№ 64 ул. Железнодорожная — ул. Токарева — Детская областная больница

  • С 29 декабря до 8 января с 5.45 до 22.30.

№ 65 Малые Гончары — стадион Металлург

  • С 29 по 31 декабря будет ездить с 6.00 до 21.45,
  • 1 января с 11.00 до 21.00,
  • 2, 7, 8 января с 10.00 до 21.00,
  • 3, 4, 5, 6 января с 06.00 до 21.45.

№ 66 пос. Хомяково — ОАО «Балтика» — мкр-н Петровский

  • С 29 декабря до 8 января с 6.48 до 22.30.

№ 102К Тула — Шатск

  • 1 января с 13.00 до 21.00,
  • с 2 по 8 января с 10.00 до 22.00.

№ 158К Тула (Баташевский сад) — Рассвет

  • С 1 января с 07.30 до 21.00.

№ 169К Тула — Алешня

  • 1, 2 января с 07.00 до 21.00,
  • с 3 по 8 января с 06.10 до 21.35.

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