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В Туле выбрали победителей конкурса новогоднего оформления торговых объектов
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле выбрали победителей конкурса новогоднего оформления торговых объектов

Конкурс проходил с 9 по 20 декабря. Членами жюри были рассмотрены 24 заявки.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов наградил предпринимателей, чье праздничное украшение было признано конкурсной комиссией лучшим. Сити-менеджер поблагодарил представителей бизнес-сообщества за отклик и участие в проекте и поздравил победителей с заслуженными наградами:

– Эта победа – выражение вашей ответственности, трудолюбия и заинтересованности в жизни города, стремление сделать наш город еще красивее, наряднее и ярче в новогодние праздники, – сказал Илья Беспалов.

Победители получили дипломы и памятные подарки от администрации города.

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