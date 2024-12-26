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Тульский водитель вместе с нейросетями «запилил рэпчик» про нарушения при подъезде к новому мосту
Видео Sammy, пользователя Myslo. Музыка и текст — нейросети и Sammy.

Тульский водитель вместе с нейросетями «запилил рэпчик» про нарушения при подъезде к новому мосту

«Наведите порядок там, и мы будем благодарны вам!» Осторожно, мотив крайне прилипчив!

Пользователь Myslo Sammy каждый день ездит одним и тем же маршрутом в Заречье. И после открытия нового моста через Упу обнаружил серьезную проблему. 

— Построили новый мост — отлично. Открыли по нему движение — еще лучше. Сделали улицы Курковую и Заварную односторонними — тоже неплохо. Повесили знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» — вообще супер, но…

Это не работает.

Движение по ул. Заварной стало тем еще квестом. Езжу по ней ежедневно по будням после работы и вижу нарушения каждый день! Все плевать хотели на знаки. Ежедневно в час пик (в 17.15 +/-) паркуются с двух сторон вдоль дороги, сужая проезжую часть до одной полосы. Ехать приходится посреди дороги, по осевой линии. Очевидно, это родители привозят детей-спортсменов на занятия в спортивную академию.

В первые дни, как ее сделали односторонней и открыли движение, нарушений не было. А после того как повесили знаки, началась вакханалия.

А в конце улицы, где на пересечении с ул. Луначарского стоит светофор, установлены знаки «Движение по полосам»: с левого ряда поворот только налево, с правого — направо. Часто вижу, как с правого ряда поворачивают налево, создавая аварийные ситуации, т. е. два авто одновременно начинают поворот налево.

Водитель снял на видео две свои вечерние поездки, написал текст и озадачил нейросети музыкой. Получился клип, в котором припевом звучит обращение в Госавтоинспекцию.

— На видео показаны всего лишь два вечера с малым количеством нарушителей. Чаще бывает, что с двух сторон дороги стоят по 6-8 машин на «аварийках». Отцы, дедушки стоят в ожидании, когда дети или внуки выйдут с занятий, протирают стекла, зеркала, смахивают снег с автомобилей… А мы вынуждены ехать посреди дороги, постоянно перестраиваясь, чтобы их объехать. Так еще и открытые двери их машин добавляют экстрима!

Вопрос к ГАИ: почему нет никакого контроля за соблюдением знаков на этой улице?

Дорога двухполосная, односторонняя. Висят знаки — соответственно, мы должны двигаться по своим полосам, не перестраиваясь из-за того, что кому-то лень припарковаться по правилам и пройти с ребенком лишних 500-600 метров (да, иногда и больше). Никакого контроля, никаких эвакуаторов…

Автор клипа надеется, что ГАИ обратит внимание на эту проблему и наведет порядок на улице Заварной.

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Автор:
сегодня, в 15:15 +14
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Тула

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