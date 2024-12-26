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«Бомбаж, вмятины и подтеки»: в Роспотребнадзоре рассказали тулякам, как не стать жертвой опасных рыбных консервов
Фото Роспотребнадзора Тульской области.

«Бомбаж, вмятины и подтеки»: в Роспотребнадзоре рассказали тулякам, как не стать жертвой опасных рыбных консервов

Санитарные врачи отметили, на что надо обратить внимание.

Консервированная рыба остается популярным продуктом среди покупателей. Однако стоит помнить, что качество товара порой оставляет желать лучшего. 

В региональном Роспотребнадзоре рассказали тулякам, что при выборе консервов важно тщательно проверить упаковку. Наличие дефектов, таких как вздутия («бомбаж»), вмятины или подтеки, должно настораживать. Вздувшаяся банка указывает на возможные проблемы во время производства или хранения продукта. Это может свидетельствовать о нарушении процесса стерилизации либо неправильном температурном режиме, включая замораживание и последующее размораживание.

Вмятины могут повредить защитный слой внутри банки, что ставит под угрозу сохранность продукции. Подтеки же говорят о нарушении герметичности упаковки, что делает содержимое непригодным для употребления.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют отдавать предпочтение чистым, неповрежденным банкам. 

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Автор:
сегодня, в 15:08 +2
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