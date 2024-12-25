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Тулагорсвет наконец покинет старообрядческий храм: для него построят новое административное здание
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Тулагорсвет наконец покинет старообрядческий храм: для него построят новое административное здание

Строительство одобрили на заседании градсовета 25 декабря.

По задумке новое здание для предприятия возведут на ул. Луначарского, неподалеку от уже существующего, на земле, принадлежащей предприятию на праве бессрочного пользования.

На обсуждение градсовета вынесли проект: застройщики просили одобрить строительство 5-этажного административного здания плюс вспомогательных зданий и сооружений. Проект прошел согласование.

По планам, строительство должно начаться в 2025 году.

Напомним, сейчас муниципальное казенное предприятие «Тулагорсвет» занимает здание бывшего старообрядческого храма на ул. Демидовской. В 2023 году старообрядцы даже подавали в суд на администрацию города, требуя вернуть храм и часовню в безвозмездное пользование. Однако Советский районный суд иск не удовлетворил. 

Храм, построенный в начале 1900-х годов, прекратил свое существование в 1938 году. Внутри его разделили на комнаты, сделав жилым. Во время Великой Отечественной войны там находился горкомобороны. Много лет в здании бывшего храма Благовещения Пресвятой Богородицы находится Тулагорсвет. Несмотря на многочисленные просьбы православных старообрядцев, здание верующим не возвращают.

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сегодня, в 16:20 +3
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