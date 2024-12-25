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Катки, тягачи, погрузчики: тульским дорожникам закупили технику на 560 млн рублей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Катки, тягачи, погрузчики: тульским дорожникам закупили технику на 560 млн рублей

Глава региона поручил вовремя подключать ее к системам ГЛОНАСС и РНИС для контроля.

В Тульской области в 2024 году для повышения эффективности работы дорожных служб чиновники закупили 83 единицы техники и оборудования, в том числе тракторы, катки, тягачи, погрузчики, на сумму более 560 миллионов рублей.

— Обновление автопарка позволит своевременно и качественно содержать дороги в надлежащем состоянии в любое время года и в любую погоду. От этого напрямую зависит безопасность жителей и гостей региона на наших дорогах, — подчеркнул глава региона Дмитрий Миляев.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что из закупленного привезли 42 единицы, оставшуюся часть дорожно-строительной техники доставят в ГУ ТО «Тулаавтодор» до 1 марта 2025 года. 

Дмитрий Миляев поручил оперативно ставить новую технику на учет в ГАИ и подключать к системам ГЛОНАСС и РНИС для контроля ее передвижения при выполнении работ, а также максимально оперативно обеспечить передачу машин структурным подразделениям Тулаавтодора, чтобы задействовать их в зимней уборке дорог. 
 

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Автор:
сегодня, в 16:10 +2
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