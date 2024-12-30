В тульских магазинах обнаружены фейерверки, которые взрываются в руках

В связи со случаями продажи фальсифицированной пиротехники, которая может взорваться в момент поджога, правительство Тульской области напоминает о негативных последствиях пиротехники и правилах ее использования.

Приобретайте пиротехнические изделия только в специализированных магазинах и помните, что на них обязательно должны быть указаны следующие сведения: дата выпуска, срок хранения, правила пользования, название завода-изготовителя и инструкция по применению на русском языке. Уже на стадии покупки пиротехнического изделия обратите внимание на инструкцию, если что-то останется непонятным – обратитесь за разъяснением к продавцу.

Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией вновь – определите порядок действий и безопасное расстояние.

Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, указанной в инструкции по применению конкретного пиротехнического изделия, но не менее 30 метров.

При обращении с пиротехническими изделиями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-использовать пиротехнические изделия лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем пиротехнического изделия;

-курить рядом с пиротехническим изделием;

-производить запуск пиротехнического изделия в нетрезвом виде;

-механически воздействовать на пиротехническое изделие;

-бросать, ударять пиротехническое изделие;

-бросать пиротехнические изделия в огонь;

-применять пиротехнические изделия в помещениях, зданиях и сооружениях, на кровлях, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов;

- держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек);

-использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий электропередач и на расстоянии меньше чем радиус опасной зоны;

-применять пиротехнические изделия при постоянном или порывистом ветре;

-находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на меньшем расстоянии, чем определено инструкцией;

-наклоняться над пиротехническим изделием во время поджигания фитиля, а также во время работы пиротехнического изделия;

-в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз;

-подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в течение минимум 10 минут после окончания его работы.

Негативные последствия:

1. Ожоги и травмы

Неправильное использование пиротехники часто приводит к ожогам кожи, глаз и других частей тела. Особенно опасны повреждения лица и рук.

Возможны серьезные травмы, такие как переломы костей, порезы и даже ампутации пальцев.

2. Пожары

Пиротехника может легко воспламенить сухую траву, здания, автомобили и другие объекты. Это может привести к крупным пожарам, уничтожению имущества и даже гибели людей.

3. Повреждение слуха

Громкий звук от взрывов фейерверков может повредить слуховые органы, вызывая временную потерю слуха или даже глухоту.

4. Психологические последствия

Шум и яркие вспышки могут вызывать стресс и страх у маленьких детей, пожилых людей и животных. Некоторые люди могут испытывать панические атаки или посттравматическое стрессовое расстройство.

5. Загрязнение окружающей среды

Остатки пиротехнических изделий содержат токсичные вещества, такие как свинец, барий и перхлорат калия. Эти вещества загрязняют почву, воду и воздух, оказывая негативное влияние на экосистемы.

6. Экономический ущерб

Пожары и разрушения, вызванные неправильным использованием пиротехники, могут нанести значительный экономический ущерб. Ремонт поврежденных объектов и лечение пострадавших требуют значительных финансовых затрат.

7. Правовые последствия

Нарушение правил использования пиротехники может повлечь за собой административную или уголовную ответственность. В некоторых случаях виновники могут быть привлечены к суду и обязаны выплатить компенсации пострадавшим.

«Все же лучше отказаться от покупки и использования пиротехники. Давайте встретим Новый год безопасно!», - сказал губернатор Дмитрий Миляев.