Как заявить о своем проекте и не выгореть: в Туле состоялся форум для некоммерческих организаций «ПРОдвижение»

На мероприятие съехались представители некоммерческих организаций, территориальных органов самоуправления, волонтеров, активистов, а также всех, кто хочет заниматься общественной деятельностью и создавать НКО. Организаторами форума «ПРОдвижение» выступили правительство Тульской области, Общественная палата Тульской области, ресурсные центры правительства региона и администрации Тулы.

Участников форума от имени губернатора Дмитрия Миляева приветствовал его заместитель Алексей Давлетшин. Он отметил, что сегодня руководство региона уделяет большое внимание развитию некоммерческого сектора и гражданского общества. В Тульской области желание помогать окружающим объединяет большое число неравнодушных людей.

— Сегодня мы сплотились вокруг общей цели — скорейшего достижения нашей Победы. Люди самого разного возраста объединены желанием помочь фронту. От лица губернатора благодарю за вашу работу, направленную на достижения поставленной цели. Правительство региона и органы местного самоуправления системно поддерживают вашу деятельность. Мы продолжим эту работу, — отметил Алексей Давлетшин.

Заместитель главы региона вручил представителям некоммерческих организаций региональные награды.

Председатель Общественной палаты Юрий Цкипури поблагодарил присутствующих за интерес к форуму:

— Форум собрал представителей различных секторов: от благотворительных фондов и экологических организаций до культурных инициатив и социальных проектов. Мы уверены, что именно в таком разнообразии мнений и опыта кроется огромный потенциал для обмена знаниями и идеями. Наша цель — создать пространство для открытого диалога, где каждый из вас сможет найти новые идеи и решения для своих проектов. Мы верим, что совместными усилиями мы сможем сделать мир лучше и помочь тем, кто в этом нуждается.

Любое объединение начинается с общественного мнения. О том как оно формируется и меняется рассказала Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.

Ирина Мерсиянова — Форум — важный шаг в развитии гражданского общества. Это отличная возможность поделиться с местными органами власти и НКО, которые формируют политику относительно института гражданского общества, нашими данными. Гражданское общество сегодня находится на волне перемен. Мы ведем мониторинг в течение 19 лет и можем оценить, как наши институты гражданского общества, НКО, благотворители, волонтеры адаптировались в период пандемии, санкционного давления, СВО и как развивались до этого, и как люди относятся к волотерству, благотворительности и другим формам самоорганизации. За последние три года общественное мнение кардинально поменялось в сторону объединения. По данным исследования, которое мы провели в ноябре 2024 года, каждый второй россиянин считает, что ситуация в стране характеризуется именно термином «сплоченность». В 2006 — 2007 таких людей было только 15%, в 2021 году — около 25%, в 2022 году — 35%, сейчас уже порядка половины. На этом фоне растет и уровень доверия друг другу, а также количество людей (таких порядка 44%), которые гордятся своим гражданством РФ.

Татьяна Лысенко, председатель ТРОООГО «Союз женщин России»:

Татьяна Лысенко — Форум позволяет встретиться с коллегами в неформальной обстановке, обсудить наши планы, научиться чему-то новому. Ведь здесь сегодня очень много молодых и амбициозных представителей общественных объединений. И эта площадка — отличная возможность нам передать им свой опыт и перенять их. Я всегда говорю, что речку нужно переходить по камешкам. Мы сегодня обсудим, наметим и потом обязательно постепенно все сделаем. Мы вместе — это наш лозунг!

Василий Дубейковский, лидер проектов по брендингу территории (Калуга):

Василий Дубейковский — С понимания сопричастности к своему городу, поселку, улице начинаются любые общественные проекты. То есть не появление, например нового асфальта или арт-объекта позволяет чувствовать человеку, что это его населенный пункт, а понимание, что благоустройство зависит от каждого дает возможность появиться новым дорогам и воплотить в жизнь другие инициативы.

Быть руководителем НКО — значит быть, прежде всего, общественным лидером. А это гораздо сложнее, чем возглавлять, например, коммерческую организацию. Руководитель НКО не сможет финансово замотивировать сотрудников или пригрозить штрафами или увольнением. Участники любого НКО — это добровольцы, готовые следовать за руководителем по зову души, за человеком, который является для них примером и вдохновителем.

Но как стать общественным лидером и не выгореть? Как донести как можно большему количеству людей свою идею и «заразить» их ею?

Этим и многим другим вопросам и бы посвящен форум. На фестивальной площадке работали шесть тематических секций, где можно было обсудить выбор актуальности проекта, взаимодействия со СМИ, продвижение в соцсетях.

Также состоялись секции и личностного роста, на которых в форме интерактивной игры модераторы рассказывали о развитии навыков убеждения и ведения переговоров, а на мастер-классе научились избегать профессионального выгорания. Отдельная площадка была посвящена работе Народных полков.

Спикерами выступили федеральные и региональные эксперты, представители общественности, Народного фронта, специалисты в области СМИ и SMM.