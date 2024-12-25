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В среду вечером Землю накрыла магнитная буря
Изображение от stockgiu на Freepik.

В среду вечером Землю накрыла магнитная буря

Такой прогноз дают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вечером 25 декабря, до полуночи, ожидается слабая магнитная буря. У метеочувствительных людей она может спровоцировать головные боли, тошноту, сонливость и раздражительность. 

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Специалисты советуют провести этот вечер в спокойной обстановке, особенно это касается тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. Медики рекомендуют соблюдать во время магнитной бури ряд рекомендаций:

  • пейте много воды,
  • отдыхайте и избегайте излишней физической нагрузки,
  • питайтесь правильно, включайте в свой рацион продукты, богатые витаминами и минералами,
  • избегайте стресса и научитесь расслабляться и успокаиваться,
  • соблюдайте гигиену сна и следите за своим режимом сна,
  • следите за прогнозами и подготовьтесь заранее, чтобы снизить риск негативных последствий.

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