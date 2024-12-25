В среду вечером Землю накрыла магнитная буря

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Вечером 25 декабря, до полуночи, ожидается слабая магнитная буря. У метеочувствительных людей она может спровоцировать головные боли, тошноту, сонливость и раздражительность.

Специалисты советуют провести этот вечер в спокойной обстановке, особенно это касается тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. Медики рекомендуют соблюдать во время магнитной бури ряд рекомендаций: