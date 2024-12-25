В среду вечером Землю накрыла магнитная буря

Вечером 25 декабря, до полуночи, ожидается слабая магнитная буря. У метеочувствительных людей она может спровоцировать головные боли, тошноту, сонливость и раздражительность.
Специалисты советуют провести этот вечер в спокойной обстановке, особенно это касается тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. Медики рекомендуют соблюдать во время магнитной бури ряд рекомендаций:
- пейте много воды,
- отдыхайте и избегайте излишней физической нагрузки,
- питайтесь правильно, включайте в свой рацион продукты, богатые витаминами и минералами,
- избегайте стресса и научитесь расслабляться и успокаиваться,
- соблюдайте гигиену сна и следите за своим режимом сна,
- следите за прогнозами и подготовьтесь заранее, чтобы снизить риск негативных последствий.