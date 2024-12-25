  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле водитель включил «аварийку» и развернулся через двойную сплошную - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле водитель включил «аварийку» и развернулся через двойную сплошную

В Туле водитель включил «аварийку» и развернулся через двойную сплошную

Видео с нарушителем появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое в районе перекрестка Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена. На записи видно, как водитель ВАЗ-2104 нарушил правила дорожного движения.

«Непонятно одно — он извинялся, или спасибо говорил?», — прокомментировал автор поста.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Октябрьской за 1,5 минуты три водителя нарушили ПДД
Дежурная часть
На ул. Октябрьской за 1,5 минуты три водителя нарушили ПДД
сегодня, в 17:45, 7 608 1
В Туле водитель автобуса едва не задавил пассажирку трамвая
Дежурная часть
В Туле водитель автобуса едва не задавил пассажирку трамвая
вчера, в 20:17, 48 2198 9
На ул. Вильямса лихой водитель маршрутки пролетел на красный
Дежурная часть
На ул. Вильямса лихой водитель маршрутки пролетел на красный
вчера, в 16:15, 11 959 3
В Туле водитель такси «прополз» по газону
Дежурная часть
В Туле водитель такси «прополз» по газону
23 декабря, в 20:00, 29 1557 5

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 20:15 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Ёлка желаний»: какие мечты юных туляков исполнил губернатор Дмитрий Миляев
«Ёлка желаний»: какие мечты юных туляков исполнил губернатор Дмитрий Миляев
Как заявить о своем проекте и не выгореть: в Туле состоялся форум для некоммерческих организаций «ПРОдвижение»
Как заявить о своем проекте и не выгореть: в Туле состоялся форум для некоммерческих организаций «ПРОдвижение»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.