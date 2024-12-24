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Метеопредупреждение: в Тульской области сохраняется туман
Фото Алексея Пирязева

Метеопредупреждение: в Тульской области сохраняется туман

Региональное ГУ МЧС России просит жителей быть внимательнее и осторожнее.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 25 декабря в регионе сохранится туман с видимостью 200-700 м, местами слабый гололед.  
   
ГУ МЧС России по Тульской области рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения, снизить скорость движения и увеличить дистанцию, избегать резких маневров и пользоваться противотуманными фарами. В условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения. 

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