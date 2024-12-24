Метеопредупреждение: в Тульской области сохраняется туман

Фото Алексея Пирязева

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 25 декабря в регионе сохранится туман с видимостью 200-700 м, местами слабый гололед.



ГУ МЧС России по Тульской области рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения, снизить скорость движения и увеличить дистанцию, избегать резких маневров и пользоваться противотуманными фарами. В условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения.