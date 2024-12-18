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Жители Зеленстроя: «Шлагбаумы перекрыли нам все выезды к Рязанке»
Фото Елены Артамоновой.

Жители Зеленстроя: «Шлагбаумы перекрыли нам все выезды к Рязанке»

Коллапс вот-вот случится на проспекте Ленина: там установили пять шлагбаумов на пять домов.

В редакцию Myslo обратилась жительница дома № 133-а по пр. Ленина Елена Артамонова. Она рассказала, что в ближайшее время около одного из соседних домов появится ещё один шлагбаум — на их «пятачке» он станет уже пятым. С его появлением все выезды к Рязанке откажутся закрытыми.

— В 2018 году мы установили шлагбаум около нашего дома, соседнему (№ 133-в) предоставили доступ к нему свободно: жильцы 34 квартир им пользуются. А недавно жители дома № 133-в решили установить собственный шлагбаум, но нас об этом не оповестили, собраний не собирали. Еще и условие нам поставили: хотите, пользуйтесь нашим шлагбаумом, но ключ только один на квартиру.

За последние полгода около этих домов на пр. Ленина появилось ещё два шлагбаума, оба — на выездах к ул. Вознесенского. Когда установят шлагбаум около дома № 133-в, свободных выездов к Рязанке у жителей не останется:


 

— Я вообще не уверена, что это законно, — сомневается Елена. — При установке первого шлагбаума нас ГАИ проинструктировала: обязательно должен быть один свободный въезд во дворы. Мы эти шлагбаумы ставили, чтобы через нас не гоняли те, кому с проспекта Ленина надо на Рязанку. А теперь мы что, сами в западне? 

Туляки просят обратить на это внимание ответственных органов: ГАИ и администрации округа.

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Место
ТулаЗеленстройпроспект Ленина

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