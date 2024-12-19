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В Шатске замерзают жители, а директор УК заявляет, что заявок нет

В Шатске замерзают жители, а директор УК заявляет, что заявок нет

«Вы кто? Я вас не знаю! До свидания», – возмущается по телефону руководитель ООО «Индустрия сервис» в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с отоплением.

В редакцию Myslo обратились жители домов № 11, 12, 14, 9, 9-а по улице Садовой в Шатске, замерзающие в своих квартирах.

— В нашем поселке проблемы с отоплением. Директор УК «Индустрия сервис» Иван Козлов игнорирует жалобы, дома +16 градусов, батареи чуть теплые, мотаем свет за обогреватели! На все вопросы один ответ: «Меняйте радиаторы». А им и года нет, замена была. Помогите, пожалуйста! — написала Елена Богомолова.

По словам женщины, проблемы с отоплением начались с самого старта отопительного сезона. С наступлением морозов она стала более актуальной. 

— Все звонки принимает только диспетчер, сам Козлов на связь не выходит. Приходим к нему лично — говорит менять батареи. Ночью отопление отключается каким-то образом совсем, а утром радиаторы еле теплые, — пояснила Елена.

До директора ООО «Индустрия сервис» действительно сложно дозвониться: накануне телефон и вовсе был отключен. В четверг он ответил, однако диалог не сложился: 

— Жители ул. Садовой жалуются на отопление…

— И что вы от меня хотите?

— Комментарий хотим. В чем причина? Какие меры предпринимаете?

— У меня нет заявок.

— Как так? У нас есть, а у вас нет…

— Вы кто? Я вас не знаю! До свидания.

После этого директор просто повесил трубку. 

Жалобы на эту УК и ее директора в редакцию поступают не первый раз. В апреле 2024 года жители дома № 14 по ул. Садовой сообщали, что из-за текущей крыши в одном из подъездов дважды за полгода сгорел электрощиток: один раз в декабре 2023 года, второй раз 17 апреляВ обоих случаях жители добавляли, что директор УК обращения игнорировал. Иван Козлов тогда также отказался разговаривать с корреспондентом, заявив, что «не собирается комментировать эту историю», и бросил трубку. 

Жители просят прокуратуру Тульской области и региональную Государственную жилищную инспекцию провести проверку управляющей компании ООО «Индустрия сервис» на предмет соответствия ее работы лицензионным требованиям. 

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Автор:
сегодня, в 11:15 +1
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ТулаТульская областьШатск

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