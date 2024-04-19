В Шатске второй раз за полгода из-за протекающей крыши сгорел электрощиток в жилом доме

Люди сидят без света третий день, а директор УК не выходит с ними на связь.

В редакцию Myslo в который раз обратились жители многострадального дома № 14 по улице Садовой в Шатске. Уже во второй раз за полгода из-за протекающей крыши в подъезде дома загорается электрощиток:

— 17 апреля произошел пожар: счетчики сгорели из-за того, что на них вода ручьем течет с крыши, произошло замыкание. В итоге мы третий день сидим без света, а директор нашей УК нас игнорирует!

Мы связались с руководителем ООО УК «Индустрия Сервиса» Иваном Козловым: мужчина заявил, что «не собирается комментировать эту историю», после чего сбросил трубку.



Напомним, мы уже дважды писали про жителей улицы Садовой: по словам людей, крыша в их доме протекает уже много лет, но ни одна управляющая компания так и не смогла качественно починить кровлю.