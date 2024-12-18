Советское наследие против современных реалий: туляки столкнулись с проблемой водоснабжения

Внесение, казалось бы, индивидуальных изменений в задуманную проектировщиками систему водоснабжения одного дома оказалось для других плачевным.

В Пролетарском и Зареченском округах три дома стали заложниками ситуации: жители одних многоэтажек решили обновить систему водоснабжения и лишили людей из соседних домов возможности полноценно пользоваться водой.

Зареченский округ

Три дома на улице М. Горького — № 29-а, 31-а и 33-а — в Туле были построены в 80-х годах прошлого века. Изначальный проект предполагал единую систему холодного водоснабжения для всех трех. Строители даже подумать не могли, что через 40 лет появятся УК, общедомовое имущество, возникнет понятие «расходы на ОДН» и старший одного из домов поставит жильцов остальных двух перед выбором: соглашаться на сомнительные условия либо «вопрос с водой теперь ваша личная зона ответственности».

Девятиэтажный дом № 29-а капитально отремонтировали в 2024 году. Тогда же жители решили снизить расходы на ОДН.

Но оставалась проблема — насос, который гонит воду на три дома. А электроэнергию, которая нужна для его работы, оплачивает только их дом.

Жители во главе со старшим по дому решили, что это несправедливо, и предложили соседям нести совместное бремя расходов — 1,3 рубля за квадратный метр квартиры. Вроде бы и немного, с квартиры-«трешки» — порядка 60 рублей. Вот только переводить деньги предложили на карту старшего по дому.

Жители дома № 33-а с таким предложением согласились. В № 31-а возникли вопросы:

— Какая гарантия, что деньги пойдут на оплату за ОДН? Откуда данные о том, сколько насос потребляет электричества? Это вообще законно?

И отказались переводить деньги. И насос для них отключили.

Сначала жители дома № 31-а решили, что это не беда, и поставили себе индивидуальный насос. Но тут новая напасть — гул и вибрация от работы нового оборудования.

— В доме № 29-а насос жителям не мешает, — рассказывает житель дома Владимир Пинчук. — Он в отдельном в помещении — насосной. У нас же в доме насосная проектом предусмотрена не была. Теперь у нас дилемма: либо нижние этажи первого подъезда страдают от гула насоса, либо верхние этажи мучаются без холодной воды. Ситуация абсурдная.

По сути, дом № 29-а установил монополию на воду. Это незаконно!

Из-за постоянного гула люди на нижних этажах мучаются. Обращались в Роспотребнадзор, но специалисты на момент проверки не зафиксировали превышения допустимых по уровню шума показателей.

Владимир добавляет, что дом № 33-а не сможет получить воду от дома № 29-а без одобрения оплаты жителями дома № 31-а. Из-за этого первым тоже пришлось обзавестись собственным насосом и тоже страдать от излишнего шума.

Проблем добавляет тот факт, что на сети водоснабжения этих трех домов в архивах никаких документов нет.

— На данный момент нам предлагают решать вопрос только в рамках капремонта, — поясняет Владимир. — А почему мы должны это делать в рамках капремонта, если проблему нам создал старший соседнего дома?

ГЖИ Тульской области в ответе на запрос Myslo подтвердила, что идея брать с соседнего дома деньги незаконна: «Возложение на жителей одного многоквартирного дома обязанности по несению расходов по оплате за ОДН, потребленных в других многоквартирных домах, противоречит требованиям действующего законодательства».

«Оснащение повысительного насоса МКД № 29-а по ул. М. Горького индивидуальным прибором учета электрической энергии возможно. При этом распределение объема электроэнергии между собственниками как МКД, расположенного по указанному выше адресу, так и других МКД противоречит требованиям, устанавливающим порядок расчета соответствующей платы. Решение о замене инженерных коммуникаций с установкой повысительного насоса принято собственниками помещений МКД № 29-а по ул. М. Горького г. Тулы в рамках проведения капитального ремонта», — говорится в ответе ведомства.

Однако никакого решения проблемы ведомство, в сущности, жителям не предлагает. На вопрос: «Какой выход из ситуации видит ГЖИ?» — ответа нет. Также весьма формален ответ на вопрос о том, законно ли с точки зрения жилищного законодательства вносить изменения в сети водоснабжения одного дома, если она была спроектирована на несколько домов. Фраза «Сведений об изменении схемы водоснабжения документы не содержат» едва ли дает понимание о том, имеет ли право один дом отключить другой от насоса. Жители, надеявшиеся получить от ГЖИ Тульской области помощь, остались ни с чем.

Пролетарский округ

— Бутылки с водой — это уже обязательная часть интерьера, — говорит Любовь Ильякова, жительница квартиры на 9-м этаже в доме № 3, корп. 1 по ул. Кутузова. — Это все на день. А вечером я будут наливать таз воды соседке, потому что она придет с работы, — ей элементарно помыться надо. Горячая вода нормально течет, но ею же одной не помоешься. Я еще могу успеть голову помыть — у меня волосы короткие. А соседке — только в тазике. Она потом на ночь наливает себе таз, чтобы утром умыться: встает в шесть утра — воды уже нет: на нижних этажах ведь тоже собираются на работу — расход большой. В выходные вообще днем нет холодной воды. Если постирать, то только ночью.

Бывшее общежитие (дом № 3, корп. 1 по ул. Кутузова) соединяется водопроводными сетями с соседним многоподъездным домом № 182 по ул. Марата. Раньше их питал один насос, установленный в подвале общежития. Но пару лет назад техника сломалась. В многоэтажке по ул. Марата в этом году провели капремонт, в рамках которого жители оборудовали свою насосную и отделились от общей сети.

В бывшем же общежитии капремонт запланирован только через несколько лет. Чтобы решить проблему, жители приобрели новый насос, но оказалось, что использовать его нельзя, — у него нет регулировки давления. Старые коммуникации могут просто не выдержать.

Теперь у верхних этажей бывшего общежития ежедневная задача — собрать воды, чтобы хватило и на готовку, и постирать.

Старшая по дому Валентина Воробьева считает, что в проблеме виноваты управляющие компании, которые своевременно не обслуживали прежний насос.

— Сейчас нас обслуживает УК «Ресурс», ее сотрудники нам и сказали покупать насос. Мы в этом году весной приобрели его с учетом рекомендаций инженера УК. Хотели, чтобы, когда горячую отключат на профилактику, дом не остался вообще без воды. Насос установили, но оказалось, что использовать его нельзя, — сети старые, не выдержат.

Вот интересно: чем руководствовались специалисты УК, когда выбирали насос и попросили нас его купить?

Сейчас нам ГЖИ рекомендует вывести деньги на спецсчет и заняться реконструкцией водопроводных сетей. Но мы не уверены, что, уйдя на спецсчет, сможем сами найти подрядчика, который сделает нам грамотно систему водоснабжения.

В управляющей компании Myslo заявили, что жители самовольно приобрели насос, не спрашивая мнения инженера. Однако в ГЖИ эту информацию опровергают. В конце ноября представители ведомства выходили для обследования дома.

«После монтажа нового насоса и запуска система холодного водоснабжения дала течь вследствие износа и необходимости капремонта. Приобретенный собственниками насос не имеет возможности регулировки давления, скорости, оборотов через частотный преобразователь. Капремонт общедомового имущества выполняется по решению общего собрания собственников и за их счет. Согласно региональной программе, работы по ремонту системы холодного водоснабжения жилого дома № 3, корп.1 по ул. Кутузова г. Тулы включены на 2029–2031 годы», — говорится в ответе по итогам проверки.

Ведомство предложило жителям либо договориться на собрании об уплате дополнительного взноса на капремонт, либо перейти на специальный счет и выполнить работы по индивидуальному графику.

В отношении УК «Ресурс» ГЖИ выдало предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований содержания общего имущества МКД. Предостережение содержало совет подготовить предложение по ремонту:

«Рекомендуется выполнить работы по восстановлению работоспособности оборудования системы холодного водоснабжения путем предварительного осуществления подготовки предложений о проведении капитального ремонта системы холодного водоснабжения с реконструкцией насосного оборудования, доведения их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме».

При этом ведомство выяснило, что давление на вводе в дом системы холодного водоснабжения составляет всего 2,6 атм. Этого для 9-этажного многоквартирного дома вообще недостаточно. В связи с этим в адрес АО «Тулагорводоканал» инспекция также направила предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и обеспечении потребителей водой в полном объеме.

По мнению сотрудников УК «Ресурс», увеличение давления воды позволит решить проблему с водоснабжением. На этой неделе сотрудники водоканала дважды выходили обследовать сети возле дома, но причину низкого давления пока так и не нашли.

Жители Заречья и Пролетарского района надеются, что прокуратура проведет проверку и восстановит их нарушенные права на получение качественных коммунальных услуг.