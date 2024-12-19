Новомосковский суд отправил подозреваемого в организации поджога BMW под домашний арест

В четверг, 19 декабря, Новомосковский районный суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения учредителю и гендиректору местной строительной компании Алексею Т.
По версии следствия, мужчина явился заказчиком поджога автомобиля. Напомним, 1 октября 2024 года в Новомосковске около двух часов ночи на улице Дружбы вспыхнули три автомобиля: сначала загорелся BMW X6, а затем Volkswagen Polo и Nissan Qashqai.
Ранее суд определил в качестве меры пресечения подозреваемому — содержание в СИЗО в течение 1 месяца и 20 дней, то есть до 2 января 2025 года.
По информации Myslo, во время сегодняшнего судебного заседания следователь вновь ходатайствовал о продлении меры пресечения. Гособвинитель поддержал его. Но суд решил изменить её и отправил подозреваемого под домашний арест.
«Согласно имеющейся информации мотивом преступления стали личные разногласия между двумя учредителями коммерческих организаций, возникшие на почве оплаты выполненных работ», — уточняли ранее в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
По версии следствия, причиной поджога стал тот факт, что одна строительная компания, являющаяся субподрядчиком работ, производимых в рамках госконтрактов, не получила от другой деньги. Ее руководитель решил отомстить за это путем поджога автомобиля. Для этого он нанял исполнителей.
Версия потерпевшей стороны иная: Анна Закуренова, владелица BMW X6, заявляет, что ее компания работала подрядчиком и осталась без денег после постройки многоквартирного дома в Ясногорске. После того как она начала требовать оплаты выполненных работ, у нее из офиса пропали документы на строительные объекты и компьютеры. Позже они были обнаружены и изъяты полицией в офисе бывших «коллег».
Так или иначе, 44-летний Алексей Т., желая причинить материальный ущерб своему компаньону, решил сжечь его автомобиль, используя для этого посредников. Он обратился к 40-летнему жителю Смоленской области, который впоследствии нанял в качестве водителя 33-летнюю жительницу Москвы Яну, а в качестве исполнителя — 62-летнего москвича Геннадия. Женщине обещали за работу 50 тысяч рублей, а мужчине — 200.
В результате на ул. Дружбы был сожжен BMW Х6, а затем огонь перекинулся на припаркованные рядом Volkswagen Polo и Nissan Qashqai.
— Как можно было смягчить меру пресечения человеку, который мне угрожал? — говорит Анна. — Где гарантия того, что он будет действительно находиться под домашним арестом, а не продолжит мне мстить?
Женщина намерена обжаловать вынесенное судом решение.