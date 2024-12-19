Новомосковский суд отправил подозреваемого в организации поджога BMW под домашний арест

В четверг, 19 декабря, Новомосковский районный суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения учредителю и гендиректору местной строительной компании Алексею Т.

По версии следствия, мужчина явился заказчиком поджога автомобиля. Напомним, 1 октября 2024 года в Новомосковске около двух часов ночи на улице Дружбы вспыхнули три автомобиля: сначала загорелся BMW X6, а затем Volkswagen Polo и Nissan Qashqai.

Ранее суд определил в качестве меры пресечения подозреваемому — содержание в СИЗО в течение 1 месяца и 20 дней, то есть до 2 января 2025 года.

По информации Myslo, во время сегодняшнего судебного заседания следователь вновь ходатайствовал о продлении меры пресечения. Гособвинитель поддержал его. Но суд решил изменить её и отправил подозреваемого под домашний арест.

«Согласно имеющейся информации мотивом преступления стали личные разногласия между двумя учредителями коммерческих организаций, возникшие на почве оплаты выполненных работ», — уточняли ранее в пресс-службе УМВД России по Тульской области.