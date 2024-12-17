В Туле квартиры на вторичном рынке за год подорожали на 0,4%

Фото Алексея Пирязева.

По итогам 2024 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в городах-миллионниках увеличилась на 6,1% и достигла отметки в 135 тысяч рублей за квадратный метр. Темпы годового роста сократились на 5,7%. По сравнению с декабрём 2022 года увеличение стоимости составило 11,8%.

Медианная стоимость квадратного метра вторичной недвижимости в Туле составила в декабре порядка 100 тысяч рублей. В сравнении с прошлым месяцем метры подешевели на 1%, а за год лишь незначительно выросли в цене — на 0,4%.

Тула стала одним из немногих городов, продемонстрировавших такое небольшое увеличение стоимости в течение последнего года. Медианная полная стоимость вторичных квартир в декабре в Туле составила 5 млн рублей, а средняя площадь лота — 50,3 кв. м.