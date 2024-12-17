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В среду на 10 улицах Тулы отключат холодную воду
Фото Дмитрия Дзюбина

В среду на 10 улицах Тулы отключат холодную воду

Причина – плановые ремонтные работы.

«Тулагорводоканал» сообщает, что в среду, 18 декабря, с 10.00 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по адресам:

  • ул. Демонстрации, д. 134, д. 136,
  • ул. Первомайская, д. 51, 53,
  • ул. Дм. Ульянова, д. 12 к. 2, 12, 14, 16, 10, 18, 20, 20а, 22,
  • ул. Тургеневская, д. 2, 5, 7, 7а,
  • ул. Советская, д. 53а,
  • ул. В. Волоховская,
  • ул. Н. Волоховская,
  • ул. Обручева, д. 2, 2а, 3 к. 1, 4, 5,
  • ул. Циолковского, д. 1а, 3, 5 к. 2,
  • пр-т Ленина, д. 95а, 97.

После завершения ремонта возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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