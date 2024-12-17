В среду на 10 улицах Тулы отключат холодную воду

Фото Дмитрия Дзюбина

«Тулагорводоканал» сообщает, что в среду, 18 декабря, с 10.00 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по адресам:

ул. Демонстрации, д. 134, д. 136,

ул. Первомайская, д. 51, 53,

ул. Дм. Ульянова, д. 12 к. 2, 12, 14, 16, 10, 18, 20, 20а, 22,

ул. Тургеневская, д. 2, 5, 7, 7а,

ул. Советская, д. 53а,

ул. В. Волоховская,

ул. Н. Волоховская,

ул. Обручева, д. 2, 2а, 3 к. 1, 4, 5,

ул. Циолковского, д. 1а, 3, 5 к. 2,

пр-т Ленина, д. 95а, 97.

После завершения ремонта возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.