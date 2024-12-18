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В Тульской области создан национальный парк «Тульские засеки»

В Тульской области создан национальный парк «Тульские засеки»

Парк имеет статус особо охраняемой природной территории федерального значения.

Национальный парк «Тульские засеки» в Тульской области расположен на территориях муниципального образования Щекинский район, муниципального образования город Ефремов и муниципального образования город Тула. Площадь нацпарка — более 5700 га, включая земли лесного фонда (почти 3000 га) и земли, категория которых не определена (2800 га).

— Всего в Тульской области в настоящее время имеется 59 особо охраняемых природных территорий: национальный парк «Тульские засеки» федерального значения, природно-антропогенный рекреационный комплекс «Романцевские горы» («Кондуки») местного значения и 57 регионального значения из которых: Источник Блаженной старицы Евфросинии, Городской парк «Рогожинский», Зеленая зона дома отдыха «Велегож» и другие, — рассказала директор филиала ППК «Роскадастр» по Тульской области Светлана Васюнина.

В основе создания новой охраняемой территории лежит федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология».

В задачи национального парка «Тульские засеки» входят сбережение ландшафтного и видового разнообразия территории, охрана редких и исчезающих объектов фауны и флоры, обеспечение экологического баланса прилегающих районов, а также создание условий для туризма.

На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка.

— Любой гражданин может узнать входит ли его земельный участок в границы ООПТ или в границы какой-либо зоны с особыми условиями использования территории с помощью общедоступного сервиса «Публичная кадастровая карта Росреестра» или с помощью федеральной государственной географической информационной системы «Единая цифровая платформа „Национальная система пространственных данных“», — отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Виктория Ишутина.

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