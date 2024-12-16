Школу в тульском микрорайоне «Новая Голландия» сдадут до конца декабря

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области завершается национальный проект «Образование». Он содержит комплекс мероприятий по развитию системы образования с общим объемом финансирования более 8,5 млрд рублей из федерального, регионального и местного бюджетов.

С 2019 по 2023 годы в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» введено в эксплуатацию 6 новых школ, создано 3400 новых мест.

12 декабря была сдана школа в микрорайоне «Юго-Восточный». Она откроется уже в следующем учебном году. Школа рассчитана на 1100 мест и включает 44 кабинета, два спортивных, хореографический, гимнастический и актовый залы, информационно-библиотечный центр с зоной IT, уличную спортзону с волейбольной и баскетбольной площадками, места для отдыха и прогулок.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, до конца декабря будет сдана школа в микрорайоне «Новая Голландия» на 600 мест. Сейчас здание находится в высокой степени готовности. В школе будет спортзал, библиотека, уличная спортивная площадка, сенсорная комната, интерактивный логопедический комплекс и т. д. Здание построено с учетом принципов и требований доступной среды. Школа примет ребят в новом учебном году.

Также по нацпроекту «Образование» создан 181 центр «Точка роста», открыто 4 школьных Кванториума. В рамках конкурса «Доброшкола» в 12 государственных организациях для детей с ОВЗ обновлена материально-техническая база мастерских для уроков по «Технологии», оснащены помещения для психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы. В рамках нацпроекта «Образование» в 2023–2024 гг. привлечено 19 педагогов по проекту «Земский учитель».