Туляков предупредили об опасности выхода на тонкий лед

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на водных объектах формируется ледяной покров. Для увеличения толщины льда необходимо длительное время с устойчивой минусовой температурой. Выход на лед разрешается при толщине льда 20-25 см.

В администрации города отметили, что нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь). При переходе через реку необходимо пользоваться официальными ледовыми переправами. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, — это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.

При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).

Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж нужно расстегнуть, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки необходимо держать в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.

На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 — 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки.

Специалисты центра гражданской защиты и спасательных работ предостерегают родителей: нельзя отпускать детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.