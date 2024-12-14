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Туляк сообщил об опасно припаркованных авто

Туляк сообщил об опасно припаркованных авто

Видео с места появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое рядом с домом № 6 по ул. Макаренко в Туле. По мнению автора кадров, припаркованные автомобили подвергают риску других участников дорожного движения.

«Фуры стоят, машины прямо на выезде стоят со двора. Обзора нет абсолютно, подвергаешь опасности себя и других участников движения, потому, что не видно выезжающую машину. ГАИ на это никак не реагирует, хотя должно быть пять метров от перекрестка. Из-за таких водителей постоянно ДТП и пробки. Так ставят постоянно машины! Предайте, пожалуйста, огласке. Пусть знают этих людей!!!», — написал туляк (орфография источника).

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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