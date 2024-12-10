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В Плавском районе у фермера забрали участок из-за нецелевого использования
Фото: ru.freepik.com.

В Плавском районе у фермера забрали участок из-за нецелевого использования

Предпринимателя предупреждали еще в 2023 году.

В 2023 году в Плавском районе сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили, что владелец земельного участка площадью 64,68 га использует территорию не по назначению. Участок предприниматель должен был ввести в сельхозоборот. 

В мае 2024 года управление направило материалы проверок в региональное министерство имущественных и земельных отношений. Чиновники обратились в суд с иском о прекращении права собственности.

В итоге земельный участок у собственника изъяли путем продажи с публичных торгов.

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Автор:
сегодня, в 13:51 +1
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