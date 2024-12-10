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Минфин предложил направить часть средств от штрафов за ПДД в федеральный бюджет
Фото: ru.freepik.com.

Минфин предложил направить часть средств от штрафов за ПДД в федеральный бюджет

Сейчас регионы получают 100% от суммы этих штрафов.

Министерство финансов России разработало поправки в Бюджетный кодекс, согласно которым доходы от штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) будут перераспределены в пользу федерального бюджета. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, проект уже был одобрен на заседании правительственной комиссии. Сейчас регионы получают полную сумму штрафов за нарушение ПДД. Планируется, что 25% доходов отправятся в федеральный бюджет.

В прошлом году бюджеты регионов получили от штрафов за нарушение правил дорожного движения 119,2 миллиарда рублей.

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Автор:
сегодня, в 13:19 +2
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