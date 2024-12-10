Школьники начали массово скупать ароматические ингаляторы: чем это грозит?

Скрин с Wildberries.

Еще не утихли споры о вейпах и электронных курилках, а между тем в школьных коридорах обсуждают новые странные гаджеты — компактные аромаингаляторы. Подростки начали массово скупать устройства, чтобы испытать чувство эйфории при применении.

Что представляют собой и сколько стоят

Стоят такие устройства около 100-400 рублей, вкусы разные. Продавцы утверждают, что ингаляторы могут помочь при заложенности носа, а также головной боли, укачивании и усталости — все благодаря эфирным маслам. Однако, судя по отзывам на товар, несовершеннолетние используют их не столько для борьбы с недомоганием, сколько для удовольствия. Производители же уверяют, что изделия способны «дать заряд свежести и энергии».

В чем опасность

По мнению экспертов, такие ингаляторы не являются лекарственными средствами. А их длительное и частое использование может привести к головной боли и ухудшению концентрации, а также к другим последствиям.

— То, что находится в составе ингаляторов, под большим вопросом. Никаких сертификатов нет. Исходя из заявленной инструкции, они содержат ароматические эфирные масла. С точки зрения нарколога, вещества, которые содержатся там, не относятся к наркотическим или психотропным веществам, а соответственно, не могут вызвать наркотическое опьянение или спровоцировать развитие наркологической зависимости, — рассказала Myslo заместитель главврача наркодиспансера Юлия Перминова.

Отметим, что подробный состав на упаковке указан далеко не всегда, что лишний раз заставляет задуматься о безопасности продукции.

— Другой вопрос, что у всех организм разный. Возможна аллергическая реакция на фоне вдыхания тех или иных эфирных масел. Плюс неизвестно, какие еще компоненты там содержатся. Скорее всего, там добавлены консерванты, чтобы был более долгий срок хранения. К таким относятся глицерин или пропиленгликоль. При вдыхании они не принесут ничего хорошего: вызовут раздражение слизистой оболочки носа и гортани, — отметила медик.

Цена таких «игрушек» невысока. Это дает возможность детям приобрести их самостоятельно, используя карманные деньги или экономя на обедах. Сильным запахом ингаляторы не обладают, а это значит, что родители могут попросту не заметить, что ребенок начал их использовать.

Тем временем Роспотребнадзор обнаружил, что продавцы размещали на страницах интернет-магазинов ложные сведения о наличии деклараций соответствия требованиям техрегламентов Таможенного союза, а в некоторых случаях документация полностью отсутствовала.

Особую обеспокоенность вызвали рекламные ролики, демонстрирующие использование этих устройств детьми.

Продавцы целенаправленно делали товар привлекательным для несовершеннолетних. Сейчас Роспотребнадзор предпринимает оперативные меры по приостановлению действия поддельных документов и прекращению реализации продукции.

А что думаете вы, читатели Myslo? Насколько безопасны, по вашему мнению, ароматические ингаляторы?