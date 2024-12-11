Тульская фигуристка завоевала золото международных соревнований

Фото с сайта минспорта Тульской области.

С 8 по 13 декабря в Минске проходят международные соревнования по фигурному катанию на коньках «Кубок Содружества». В них принимают участие более 400 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Китая.

Участники выявляют сильнейших в одиночном катании, танцам на льду и синхронном катании.

Как сообщает минспорт Тульской области, Кристина Тимофеева, представляющая наш регион, завоевала золотую медаль по программе 1-го спортивного разряда.

Анна Смирнова и Ярослав Нечаев в танцах на льду вошли в десятку сильнейших, заняв шестое место.

Тренируются спортсмены под руководством Ирины Назаровой и Владимира Измагилова.