С начала года на тульских дорогах водители сбили 308 диких животных

Фото УГИБДД по Тульской области.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями департамента охотничьего хозяйства минприроды Тульской области на 171-м километре автодороги «М-2 Крым» провели профилактическую акцию «Осторожно! Дикие животные».

Водителей призывали быть крайне осторожными в зоне действия дорожных знаков 1.27 ПДД «Дикие животные», которые устанавливаются в местах, где наиболее вероятно появление лосей, кабанов и др.

В ГИБДД отметили, что за 11 месяцев 2024 года в Тульской области произошло 308 наездов на животных (+11% по сравнению с прошлым годом). Четыре человека погибли (в том числе 1 ребенок), 17 получили ранения (в том числе четыре ребенка).

Инспекторы напоминают, что только снижение скорости, особенно в темное время суток, позволит избежать наезда или уменьшить тяжесть последствий при таком ДТП.