Руководители Тулы поздравили Василия Мирошниченко с 83-й годовщиной обороны города

Сегодня, 7 декабря, глава города Тулы Алексей Эрк и глава администрации Илья Беспалов навестили ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина города-героя Тулы Василия Марковича Мирошниченко.

— Наши ветераны, которых, к сожалению, становится все меньше и меньше, — пример стойкости, мужества и патриотизма, — сказал Алексей Эрк. — Всю свою жизнь они посвятили служению Отечества. Мы с восхищением слушаем истории их жизни, гордимся их подвигами. Важно воспитывать нашу молодёжь на примерах героических подвигов наших дедов и прадедов и передавать правду о Великой Отечественной войне подрастающему поколению.

— Годовщина обороны Тулы — одна из важных дат в истории нашего города-героя. Все туляки гордятся ею, — отметил Илья Беспалов. — И Вы, отстояв Родину в Сталинградской битве и на полях других сражений, внесли бесценный вклад в Победу. Вы вдохновляете нас своей удивительной стойкостью и жизнелюбием. Спасибо Вам за этот великий пример! Пока живет память о Великой Победе, Россия будет сильным государством, а мы, как единый народ, будем непобедимы.

Василий Маркович поделился историями из своей жизни, рассказал о годах Великой Отечественной войны.

Василий Маркович Мирошниченко родился 1 июня 1924 года. Фронтовик — участник Сталинградской битвы, Корсунь-Шевченковской операции, освобождения Одессы и других сражений. За участие в освобождении Украины от фашистских захватчиков в 1943–1944 гг. и за проявленный подвиг он был награждён орденом «Отечественной войны» II степени.