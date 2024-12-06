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Тульских автомобилистов предупредили о гололедице в выходные
Фото из архива Myslo.

Тульских автомобилистов предупредили о гололедице в выходные

В субботу и воскресенье ожидается мокрый снег.

С 7 по 8 декабря в Тульской области прогнозируется ухудшение погодных условий: выпадет мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, это может вызвать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

ГИБДД настоятельно рекомендует водителям и пешеходам быть бдительными на дороге. Элементарная невнимательность, а также пренебрежение правилами безопасности становятся главными причинами ДТП.

Водителям напоминают, что они обязаны соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал между автомобилями, исключать резкие маневры. При выпадении осадков необходимо снижать скорость до минимума, чтобы иметь возможность предотвратить ДТП.

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Автор:
сегодня, в 17:48 +1
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