Рождественский бал-маскарад, спектакли и фестивали: Тулу ждет «Сказочная зима»

Фото Алексея Пирязева.

В правительстве Тульской области рассказали о культурных, развлекательных и спортивных мероприятиях на новогодне-рождественских каникулах.

О музейных, театральных и концертных мероприятиях рассказала министр культуры и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина.

Татьяна Рыбкина — 9 декабря в регионе стартует «Музейная зима в Туле». Этот проект, как и еще один — «Музейное лето в Туле», инициировал Алексей Геннадьевич Дюмин. Сейчас эти проекты активно поддерживает и продвигает губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

По словам министра, проект «Музейная зима в Туле» — это уже бренд региона. Он ориентирован не только на привлечение туристов в Тульскую область, но и на приобщение туляков к культуре, искусству, истории.

— У каждой тульской «Музейной зимы» была своя тематика. В этом году тема продиктована самой жизнью и тем посылом, что задал Президент страны, объявив 2024 год Годом семьи. Семейный досуг, совместный отдых, путешествия всей семьей — это очень важные традиции, которые надо возрождать и сохранять. И объединит все эти направления «Сказочная зима».

По словам министра, проект «Музейная зима» объединяет 123 учреждения культуры по всему региону, в том числе музеи, театры, филармонию. По поручению губернатора и для удобства посетителей изменены графики работы участников проекта.

Даже 1 января некоторые музеи, особенно в Музейном квартале Тулы, будут работать. А с 2 января будут работать все участники проекта.

— Официальная презентация проекта «Музейная зима в Туле» — «Сказочная зима» — состоится 9 декабря в Фонде искусств, — пояснила Татьяна Рыбкина. — Откроет проект новая постановка ТЮЗа «12 месяцев». И это тоже особенность «Музейной зимы» — показ театральных спектаклей, мастер-классов, иммерсивных постановок в музеях.

По словам министра, название открывающего спектакля тоже символично — в проекте задействовано 12 главных площадок, подготовлено 12 уникальных крупных фестивальных событий, да и сами новогодние каникулы продолжаются 12 дней.

— Всего в проекте свыше 250 мероприятий для различных возрастных аудиторий по всей области. Полная афиша мероприятий будет представлена на портале vizittula.com, — пояснила Татьяна Рыбкина.

Кстати, в прошлом году мероприятия «Музейной зимы в Туле» посетило более 500 тысяч человек. В этом году ожидается увеличение потока посетителей.

— Сказочное настроение найдет отражение и в других мероприятиях, например в рождественских балах.

Главный бал пройдет по традиции в Доме Дворянского собрания.

Мы возродим традицию студенческих балов — 25 января в Богородицком дворце-музее состоится студенческий бал, — пояснила Татьяна Рыбкина.

Откроет бальный сезон Рождественский бал-маскарад в Доме Дворянского собрания.

Сказка захватит и театральные подмостки, не только большие сцены, но и ДК в небольших населенных пунктах. И даже библиотеки. Большой популярностью пользуются иммерсивные спектакли и мастер-классы. А в библиотеках региона впервые пройдут сказочные чтения. Можно прийти в библиотеку всей семьей, посмотреть фото- и книжные выставки, послушать и почитать сказки, причем не только известные, например пушкинские, но и народные, собранные в том или ином районе Тульской области.

А еще в студиях звукозаписи регионального библиотечного комплекса можно будет сделать запись своей семейной сказки и оставить след своей семьи в проекте. Все записи сказок, записанные туляками, можно будет потом послушать на канале подкастов библиотечного комплекса региона.

— Каждый год проект «Музейная зима в Туле» открывает новую музейную площадку. В этом году главным открытием станет Веневский краеведческий музей в здании каменных палат XVII века на Красной площади! — рассказала Татьяна Рыбкина. — Его отреставрировали за счет средств нацпроекта «Культура» при поддержке губернатора. Помимо своей экспозиции, в Веневском краеведческом музее будет открыта выставка Государственно-исторического музея «История новогодней открытки».

Партнером проекта будет и Бахрушинский музей. Его специалисты привезут выставки, посвященные известной советской балерине Галине Улановой, а также плакатам и карикатурам Кукрыниксов.

Традиционно на ул. Металлистов в Музейном квартале Тулы пройдет конкурс креативных елок.

А тех, кто ценит кулинарию как искусство, приглашают на фестиваль «Левшинский обед» — в этой программе будут участвовать 20 тульских ресторанов.

С 25 декабря по 12 января в Музейном квартале Тулы можно будет создать свой новогодний бэдж. Что для этого нужно? Посетить «Лёвшинский обед», принять участие в акции «Тайный Дед Мороз», побывать на квест-экскурсии и сделать фото, отправить письмо по новогодней почте и прокатиться на трамвае «Тульские новости».