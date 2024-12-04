Тульские электросети объяснили, почему провести свет в гараж стоит 7 млн рублей

Только то, что ближе 300 метров от сети, принадлежащей ТГЭС, подключат по льготному тарифу. Остальное – считают по формуле.

Недавно Myslo рассказал историю тульской пенсионерки Нарисы Балаловой, которая пыталась подвести электричество к своему гаражу на Веневском шоссе. А ей в ТГЭС выкатили сумму в 7 млн рублей за подключение.

Вкратце напомним. Гараж, прямо под боком у завода «Штамп» (между предприятием, пожарной частью и магазином стройтоваров) Нариса купила в 2022 году. Тогда электричество в небольшой гаражный кооператив тянулось от завода «Штамп». В 2023 году свет в гаражах отрубили. Владельцам предложили запитаться от городских электросетей, в общем порядке.

Нариса и ее муж Вадим подали заявку в Тульские городские электросети.

Через два месяца им выставили счет в размере 6 989 973,80 (6 миллионов 989 тысяч 973 рубля 80 копеек)!

«Откуда такие цены?» — это единственный вопрос, который остался у Нарисы Балаловой.

Чем дальше, тем дороже

Оказалось, никакой ошибки нет. Женщине действительно всё посчитали правильно — таковы тарифы.

Если от ЛЭП до места подключения меньше 300 метров в городе и 500 метров в сельской местности, плата за подключение к электросетям будет льготной, и тем не менее она все равно зависит от мощности подключения. В каждом регионе — свои ставки.

Если же расстояние больше, техприсоединение уже не будет льготным и платить за подведение электричества придется по стандартизированным тарифным ставкам, утвержденным в Тульской области. И там целая громадная методика расчетов.

Myslo направил запрос в Тульские городские электросети.

Как рассказал нам главный инженер компании, ТГЭС действует согласно постановлению Правительства РФ № 861 (у документа крайне длинное название). Ранее этот гаражный кооператив был запитан от «Штампа». В 2023 году функции территориальной сетевой организации с завода сняли, поэтому и присоединиться к нему обратно уже не получится. А до ближайшей сети ТГЭС — более 300 метров.

По закону ТГЭС относится к территориальным сетевым организациям (ТСО), которые не имеют права отказать в подключении. Только вот по каким ценам — другой вопрос.

Теоретически собственник гаража, дома или другого нуждающегося в электричестве объекта может обратиться не только в ТГЭС. Например, можно попросить подключиться к тем, у кого электричество уже есть поблизости. Но соглашаться на ваше «соседство» никто не обязан.

Можно попробовать найти другую сетевую организацию. Кстати, актуальные списки и тарифы есть на сайте комитета Тульской области по тарифам в разделе «Электроэнергетика». Но запросы придется делать в каждую организацию.