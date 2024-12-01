В Туле тренер по боксу избил глухого водителя из-за конфликта на дороге

В Туле 29 ноября около 18.30 на улице Московская, у дома №27 остановились две машины. Из обеих вышли мужчины, и вскоре один из них ударил другого. Причиной стал конфликт на дороге. О случившемся в соцсетях рассказала Алена — жена пострадавшего:

«Моего глухого мужа, после того, как он не впустил в полосу „крутого“ мужика, а просто двигался в своей полосе. После остановки у магазина „Пятерочка“, его, который не мог никак спровоцировать человека, так как не слышит и не может ответить, избил местный боксер, тренер по боксу — его на дороге не впустил моя муж. По итогу у супруга сломан нос, нанесены телесные повреждения.»

Женщина проси откликнуться тех, кто стал свидетелем «этого зверства». Если вы стали очевидцем инцидента, сообщите об этом в редакцию или напишите в комментариях.