Где в Туле в ближайшее время будут ремонтировать дороги?

Фото пресс-службы администрации Тулы

В ближайшее время работы запланированы на ул. Генерала Горшкова, Софьи Перовской, Ершова, Генерала Маргелова.

Администрация Тулы рассказала, где будут проводить ямочный ремонт автомобильных дорог и тротуаров, заделка швов и трещин.

В течение недели ямочный ремонт асфальтового покрытия провели на ул. Верхняя Краснослободская, Кабакова, Калужском шоссе, Кауля, Староникитской, Хомяковской, Сиреневой, Первомайской, Кирова, в п. Иншинский, на ул. Советской, Доктора Гумилевской и др.

С начала года устранены дефекты на площади около 100 тысяч квадратных метров асфальта. В проведении работ задействованы 6 бригад, 11 единиц техники — это сотрудники МКУ «ЦО ДТД г. Тулы» и подрядных организаций.