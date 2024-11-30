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Где в Туле в ближайшее время будут ремонтировать дороги?
Фото пресс-службы администрации Тулы

Где в Туле в ближайшее время будут ремонтировать дороги?

В ближайшее время работы запланированы на ул. Генерала Горшкова, Софьи Перовской, Ершова, Генерала Маргелова.

Администрация Тулы рассказала, где будут проводить ямочный ремонт автомобильных дорог и тротуаров, заделка швов и трещин.

В течение недели ямочный ремонт асфальтового покрытия провели на ул. Верхняя Краснослободская, Кабакова, Калужском шоссе, Кауля, Староникитской, Хомяковской, Сиреневой, Первомайской, Кирова, в п. Иншинский, на ул. Советской, Доктора Гумилевской и др.

С начала года устранены дефекты на площади около 100 тысяч квадратных метров асфальта. В проведении работ задействованы 6 бригад, 11 единиц техники — это сотрудники МКУ «ЦО ДТД г. Тулы» и подрядных организаций.

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