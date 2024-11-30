Гнилые овощи и ненатуральное молоко с несуществующих заводов: Роспотребнадзор забраковал поставки в тульские школы

Фото из архива Myslo.

Санитарные врачи рассказали о том, как проверяют поставщиков пищевых продуктов в общеобразовательные организации.

Как сообщает ведомство, в сентябре и октябре проверены организаторы питания ООО «Форсаж Хоспиталити Групп», ИП Ямникова И.Г, предприятие пищевой промышленности ООО «Чекалинский молзавод», хлебопекарня ИП Мальцев А.Е., оптовые поставщики пищевых продуктов ООО «Кимпрод», ИП Смагин А.Н. На базе ФБУЗ исследовано 38 проб пищевых продуктов, отобранных в ходе проверок, образцы соответствовали обязательным требованиям.

В ходе проверок выявлены нарушения обязательных требований к содержанию помещений, условиям хранения и маркировке пищевой продукции. По результатам проверок забраковано 144 кг пищевой продукции, в том числе

139 кг плодоовощной продукции без маркировки и с признаками порчи, пресечен факт оборота молокосодержащей продукции с заменителем молочного жира,

поставки которой не допускаются в организации общественного питания для детей. В отношении виновных лиц возбуждено 10 дел об административном правонарушении, вручены предписания об устранении выявленных нарушений.

По итогам прошлого учебного года, завершившегося в мае 2024 года, было проверено 78 поставщиков и 13 организаторов питания в школах: проверяли оптовые склады, кулинарные цеха, предприятия пищевой промышленности, вырабатывающие молочную продукцию, хлебобулочные изделия, бутилированную питьевую воду.

В ходе проверок пресечены факты оборота пищевой продукции, не отвечающей требованиям технических регламентов, в том числе фальсифицированного сливочного масла с данными об изготовителях ООО «Молпром», АО «Озерецкий молочный комбинат», молочной продукции несуществующего предприятия ООО «Мосальский молочный завод» (Щекинский р-н, д. Кузьмино-Доможирово, ул. Школьная, 22), информация о котором направлена в правоохранительные органы.

На базе ФБУЗ исследована 441 проба пищевых продуктов, отобранных в ходе проверок. Удельный вес неудовлетворительных проб составил 3,7% по микробиологическим показателям и 2,0% по физико-химическим показателям.

По результатам проверок, в связи с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований и технических регламентов, возбуждено 113 дел об административном правонарушении, из которых 89 дел – в отношении поставщиков, 24 – в отношении организаторов питания, сумма наложенных штрафов 390 600 руб., снято с реализации 777,3 кг пищевых продуктов.