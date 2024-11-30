  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Гнилые овощи и ненатуральное молоко с несуществующих заводов: Роспотребнадзор забраковал поставки в тульские школы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Гнилые овощи и ненатуральное молоко с несуществующих заводов: Роспотребнадзор забраковал поставки в тульские школы
Фото из архива Myslo.

Гнилые овощи и ненатуральное молоко с несуществующих заводов: Роспотребнадзор забраковал поставки в тульские школы

Санитарные врачи рассказали о том, как проверяют поставщиков пищевых продуктов в общеобразовательные организации.

Как сообщает ведомство, в сентябре и октябре проверены организаторы питания ООО «Форсаж Хоспиталити Групп», ИП Ямникова И.Г, предприятие пищевой промышленности ООО «Чекалинский молзавод», хлебопекарня ИП Мальцев А.Е., оптовые поставщики пищевых продуктов ООО «Кимпрод», ИП Смагин А.Н. На базе ФБУЗ исследовано 38 проб пищевых продуктов, отобранных в ходе проверок, образцы соответствовали обязательным требованиям.

В ходе проверок выявлены нарушения обязательных требований к содержанию помещений, условиям хранения и маркировке пищевой продукции. По результатам проверок забраковано 144 кг пищевой продукции, в том числе

139 кг плодоовощной продукции без маркировки и с признаками порчи, пресечен факт оборота молокосодержащей продукции с заменителем молочного жира,

поставки которой не допускаются в организации общественного питания для детей. В отношении виновных лиц возбуждено 10 дел об административном правонарушении, вручены предписания об устранении выявленных нарушений.

По итогам прошлого учебного года, завершившегося в мае 2024 года, было проверено 78 поставщиков и 13 организаторов питания в школах: проверяли оптовые склады, кулинарные цеха, предприятия пищевой промышленности, вырабатывающие молочную продукцию, хлебобулочные изделия, бутилированную питьевую воду.

В ходе проверок пресечены факты оборота пищевой продукции, не отвечающей требованиям технических регламентов, в том числе фальсифицированного сливочного масла с данными об изготовителях ООО «Молпром», АО «Озерецкий молочный комбинат», молочной продукции несуществующего предприятия ООО «Мосальский молочный завод» (Щекинский р-н, д. Кузьмино-Доможирово, ул. Школьная, 22), информация о котором направлена в правоохранительные органы.

На базе ФБУЗ исследована 441 проба пищевых продуктов, отобранных в ходе проверок. Удельный вес неудовлетворительных проб составил 3,7% по микробиологическим показателям и 2,0% по физико-химическим показателям.

По результатам проверок, в связи с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований и технических регламентов, возбуждено 113 дел об административном правонарушении, из которых 89 дел – в отношении поставщиков, 24 – в отношении организаторов питания, сумма наложенных штрафов 390 600 руб., снято с реализации 777,3 кг пищевых продуктов.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 18:00 0
Другие статьи по темам
Событие
Роспотребнадзоршкольное питание
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Где в Туле в ближайшее время будут ремонтировать дороги?
Где в Туле в ближайшее время будут ремонтировать дороги?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.