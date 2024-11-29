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Мигранты, работающие по патенту в Тульской области, будут платить 11 200 рублей ежемесячно

Мигранты, работающие по патенту в Тульской области, будут платить 11 200 рублей ежемесячно

В регионе установили коэффициент для налога для иностранцев, работающих по патенту.

Соответствующий закон подписал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Закон устанавливает на 2025 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда. Его размер составит 3,598.

Фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемый иностранными гражданами в 2025 году, составит 11 200 руб ежемесячно.

Это связано с необходимостью создания конкурентных условий российским работникам на региональном рынке труда, поддержания необходимого баланса трудовых ресурсов и привлечения квалифицированных работников, что в целом будет способствовать решению проблем трудовой миграции в контексте национальной безопасности.

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