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По иску УК суд обязал жильцов убрать перепланировку и вернуть всё как было

По иску УК суд обязал жильцов убрать перепланировку и вернуть всё как было

Радиаторы с лоджии долой, дверь на кухню – вернуть!

Иск управляющей компании «Апрель-Менеджмент» рассмотрели в Привокзальном районном суде города Тулы. УК просила суд признать перепланировку, сделанную в одной из квартир, незаконной и обязать жильцов вернуть все в прежнее состояние. 

Одновременно собственник квартиры подал встречный иск к ООО «Апрель-Менеджмент», главному управлению администрации Тулы по Привокзальному округу. Просил сохранить жилое помещение в перепланированном и переустроенном состоянии.

Что было перепланировано в квартире:

  • демонтирван оконно-дверной блок между кухней и лоджией,
  • убран подоконник, подоконное пространство и часть стены,
  • перенос приборов отопления на лоджию.

Районный суд встал на сторону УК: исковые требования ООО «Апрель-Менеджмент» удовлетворены. Суд признал перепланировку незаконной и обязал собственника демонтировать радиаторы отопления, установленные на лоджии, перенести их обратно в кухню, восстановить оконный и дверной блоки и подоконную часть стены в конструкции между кухней и лоджией, согласно проектной документации дома. Срок - два месяца со дня вступления решения суда в законную силу. Также суд взыскал с жильцов в пользу УК судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 6 000 руб.

Собственникам квартиры в иске отказали, и они подали апелляционную жалобу в Тульский областной суд. Судебная коллегия по гражданским делам Тульского областного суда решение районного суда оставила без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения. 

В пресс-службе суда отметили:  

- Разрешая спорные правоотношения, апелляционная инстанция с выводами районного суда согласилась, указав, что квартира истца находится в многоквартирном доме, согласия всех собственников помещений этого многоквартирного дома на реконструкцию нет, в то время как, осуществленная истцом реконструкция влечет вмешательство в общедомовую систему отопления, увеличение площади квартиры, в связи с чем действия ответчика, как собственника помещения, по реконструкции жилого дома, являются незаконными.

Тульский областной суд обязал собственника жилого помещения восстановить оконный и дверной блоки и подоконную часть стены, незаконно демонтированные в ходе перепланировки. 

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перепланировкасуд
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Тула
 

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