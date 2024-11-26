Средства на перекладку аварийного участка магистрального водовода в Узловой выделят из резервного фонда

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Обещают меньше аварий на сетях и лучше напор.

В Узловском районе разработали комплекс первоочередных мероприятий по модернизации систем водоснабжения.

За счет средств резервного фонда правительства Тульской области в этом году начаты работы по перекладке аварийного участка магистрального водовода, который снабжает центральную часть города Узловая. Мероприятия будут завершены в 2025 году. После их выполнения ожидается снижение аварийности и повышение давления в центральной части города.

Также идет ремонт артезианских скважин на Люторическом и Новолюбовском водозаборах. Работы позволят увеличить объем воды в городе и повысить давление в системе водоснабжения.

План модернизации и капитального ремонта системы водоснабжения разработали после визита в район губернатора.

До конца года планируется произвести очистку и замену водоподъемных труб, насосов, электрического оборудования, произвести их телеинспекцию. Для восстановления рабочего давления в системе водоснабжения центральной части города будет заменен зауженный аварийный участок сети по улице Гагарина. Будут отремонтированы резервуары чистой воды на Трестовском водозаборе.

Согласно комплексному плану, в 2025 году планируется:

провести ремонт машинных залов Трестовского и Новолюбовского водозаборов,

отремонтировать фильтры на Люторическом водозаборе,

очистить и отремонтировать скважины на Трестовском водозаборе,

заменить аварийные участки сетей в городе и в ближайших населенных пунктах,

смонтировать задвижки на сетях водоснабжения.

В 2024–2025 гг. на улучшение качества водоснабжения из областного бюджета направляется более 200 млн рублей.