В Тульской области отметили День матери

Так, 23 ноября на Центральном стадионе перед началом футбольного матча «Арсенал» — «Тюмень» игроки вышли в тематических футболках. На них были изображены портреты мам игроков и самые частые высказывания, которые многие слышали от своих мам.

Эта акция была проведена в рамках Года семьи. На матч были приглашены семьи из Курской области, которые временно проживают в Тульской области.

В этот же день в Тульском колледже искусств им. А. С. Даргомыжского состоялся праздничный концерт «Весь мир начинается с мамы», на котором прозвучали номера в исполнении учеников музыкальной школы. В культурном пространстве «Добродей» открылась выставка «Любовь. Семья», на которой можно ознакомиться с картинами, инсталляциями, фотографиями, предметами быта, интерьера и текстиля художников и мастеров из Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Нижнего Новгорода и Челябинска. В музеях Тулы и районов прошли мастер-классы и литературные праздники.

24 ноября в Центральном парке Тулы в Доме детского творчества прошли мастер-классы и выставка детских поделок. Участницы «ЗОЖ-марафона» для мам больше узнали о здоровом питании и активном образе жизни.

На стенде Национального центра Выставки «Россия» на улице Металлистов прошел мастер-класс по изготовлению открыток и викторина с розыгрышем призов. Участников угостили чаем из самовара.

В мемориальном музее Н. И. Белобородова прошел концерт ансамбля гармонистов «Озорные переборы».

Все жители региона смогли присоединиться к празднику в социальных сетях, разместив фотографии или видеоролик о маме.

— В Тульской области живут любящие, талантливые и успешные мамы. Вы растите детей, храните семейные традиции, вносите вклад в развитие региона, участвуете в благотворительных проектах. Ваше тепло и любовь согревают и поддерживают даже на расстоянии. Особая благодарность — тулячкам, воспитавшим достойных защитников страны. Дорогие мамы! Пусть в вашей жизни всегда будет счастье и любовь, — сказала министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова.

Напомним, что в Год семьи и в рамках нацпроекта «Демография» в регионе уделяют большое внимание поддержке семей. Узнать о них подробнее можно на сайте Семья 71 и в Навигаторе социальных услуг.