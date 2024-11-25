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СК проводит проверку по факту найденного трупа на улице Революции в Туле

СК проводит проверку по факту найденного трупа на улице Революции в Туле

Подробности происшествия устанавливаются.

Напомним, сегодня, 25 ноября, возле дома № 39 на улице Революции прохожие обнаружили труп мужчины.

По предварительной информации, его смерть не носит криминального характера. Следователями СУ СКР по данному факту проводится процессуальная проверка. 

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Автор:
сегодня, в 11:44 0
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