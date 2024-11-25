СК проводит проверку по факту найденного трупа на улице Революции в Туле

Напомним, сегодня, 25 ноября, возле дома № 39 на улице Революции прохожие обнаружили труп мужчины.
По предварительной информации, его смерть не носит криминального характера. Следователями СУ СКР по данному факту проводится процессуальная проверка.
Подробности происшествия устанавливаются.
Напомним, сегодня, 25 ноября, возле дома № 39 на улице Революции прохожие обнаружили труп мужчины.
По предварительной информации, его смерть не носит криминального характера. Следователями СУ СКР по данному факту проводится процессуальная проверка.
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