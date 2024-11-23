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Яснополянский образовательный комплекс стал победителем конкурса инициатив родительских сообществ
Фото предоставлены Яснополянским комплексом и пресс-службой правительства региона.

Яснополянский образовательный комплекс стал победителем конкурса инициатив родительских сообществ

В Гимназии имени Е. М. Примакова состоялось второе заседание Всероссийского родительского комитета.

На нем были подведены итоги Конкурса инициатив родительских сообществ и названы проекты-победители, а также определены приоритетные направления работы комитета.

Денежные премии на реализацию своих проектов получат 200 родительских комитетов из 78 субъектов Российской Федерации.

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Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов:

— Мы приступаем к разработке Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года. Благодаря этому программному документу родителями, педагогами, директорами школ будет сформировано единое понимание наших общих задач и векторов развития. Создан Всероссийский родительский комитет, и мы рассчитываем на ваше участие в подготовке стратегии в качестве участников рабочих групп по направлениям. Важно, чтобы в этой работе приняли участие члены родительского комитета», — сказал Сергей Кравцов.

Больше всего проектов-победителей в направлении «Патриотическое воспитание» — 55. Также в первую тройку входят такие направления, как «Духовно-нравственное воспитание» (41) и «Физическое воспитание» (38).

Проект родительского комитета Яснополянского образовательного комплекса им. Л. Н. Толстого «Спортивная олимпиада: ученики, родители, учителя!» — в числе победителей конкурса родительских инициатив и получит премию до 1 млн. рублей.

Дмитрий Киселев, директор Яснополянского образовательного комплекса имени Л. Н. Толстого:

Дмитрий Киселев

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс — давняя традиция в Яснополянский школе. Они для нас — помощники и даже наша опора. Когда мы узнали о конкурсе родительских инициатив, конечно, посоветовались с родительским активом. И не сомневались, что они поддержат эту идею. Лет 20 каждый год в нашей школе проходит олимпиада, где соревнуются команды учеников и учителей. Это турниры по футболу, лапте, легкой атлетике. И мы решили: а почему не подключить и родителей? И знаете, эти состязания приобрели особый азарт, привлекли к занятиям спортом целые семьи. И поскольку наша Олимпиада спортивная, призовой миллион мы потратим на новое спортивное оборудование.

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