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Жители Тульской области жалуются на то, что из-за сильного ветра остались без тепла и воды

Жители Тульской области жалуются на то, что из-за сильного ветра остались без тепла и воды

В редакцию Myslo обратились жители Щекинского и Заокского районов.

Крик о помощи — из деревни Царёво Щёкинского района:

— У нас уже почти двое суток нет света из-за обрыва от сильного ветра 21 ноября. Кончилась и вода, так как водонапорки работают от электричества. На сегодняшний день работы по восстановлению электроэнергии до сих пор не ведутся, упавшее дерево валяется на проводах, никто ничего не делает!

В деревне живёт моя 80-летняя бабушка, она осталась без связи — мобильный телефон сел, телефон домашний тоже не работает, видимо, так же из-за обрыва. Вести хозяйство такому пожилому человеку очень трудно в одиночку, приходится таскать ведра с водой из уличных запасов, питьевой воды вообще нет! А ведь она такая не одна! В деревне много стареньких живёт, и у родственников нет возможности каждый день приехать и помочь.

Да и дело даже не в этом, мы платим налоги, оплачиваем услуги ЖКХ, которые постоянно растут, а администрации Щёкинского района до людей нет никакого дела!

А это пишут жители Заокского района Тульской области:

- 22 ноября днем отрубилось электричество в нескольких селах Заокского района - села Симоново, Железня... Пока ориентировочно обещали включить в субботу в 23.00, то есть через сутки… Все без тепла и воды.

Ранее мы писали, что для устранения последствий непогоды в Тульскую область направили помощь из других регионов. Работы будут вестись непрерывно до полного восстановления электроснабжения каждого потребителя.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

  • на официальном сайте,
  • через мобильное приложение «Есть свет!».
  • Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8 800 220-0-220 (бесплатно, круглосуточно).

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