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Тульская область готовится к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовской битвы
Фото из архива Myslo и пресс-службы правительства Тульской области

Тульская область готовится к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовской битвы

Первый замгубернатора – председатель Правительства Тульской области Михаил Пантелеев провел заседание рабочей группы по подготовке и проведению празднования.

Михаил Пантелеев отметил, что на федеральном уровне сформирован оргкомитет. Его очередное заседание запланировано на I квартал 2025 года. 

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Министр культуры и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала о проделанной работе и о новых проектах. Так, в Веневе уже завершена реставрация и приспособление под музейный комплекс объекта культурного наследия федерального значения «Здание палат». Также построен и введен в эксплуатацию Центр культурного развития. В Кимовске проведен капитальный ремонт Передвижного центра культуры и досуга.

В Тульской области ежегодно проходит ряд культурно-просветительских мероприятий по тематике Куликовской битвы, среди них как большие выставочные проекты художников в музеях, так и выставки-конкурсы детских работ, посвященных 650-летию Куликовской битвы. В образовательных учреждениях и учреждениях культуры проводятся музейные занятия, часы истории, литературно-художественные встречи, интеллектуальные квесты и множество других мероприятий. На ежегодной основе проходит Тульский региональный молодежный историко-культурный форум «Пересвет». 

Также в рамках подготовки ведется ремонт автодорог, благоустройство общественных пространств, очистка водоемов, расселение и снос аварийного и ветхого жилья в муниципальных образованиях, входящих в состав Куликовского кластера.

Михаил Пантелеев поручил членам рабочей группы совместно с главами администраций внести предложения в план мероприятий по подготовке к650-летию Куликовской битвы.


 

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