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С начала года тульские врачи провели больше 5 тысяч телемедицинских консультаций
Фото министерства здравоохранения Тульской области.

С начала года тульские врачи провели больше 5 тысяч телемедицинских консультаций

Ряд пациентов госпитализированы.

В Тульской области за 10 месяцев врачи кардиодиспансера проконсультировали более 400 жителей из разных районов области, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказали в региональном минздраве. 

Большинству из них назначены дополнительные обследования, ряд пациентов госпитализированы. 44 человека после обследования направили в федеральные центры для оказания высокотехнологичной помощи.

— Этот вид консультативной специализированной помощи сегодня очень востребован для жителей отдаленных населенных пунктов. Они получают рекомендации областного специалиста, находясь в ближайшем ФАПе — рядом с домом. Это удобно для маломобильных людей и жителей старшего возраста, — рассказала зам. главного врача по поликлинической работе кардиодиспансера Елена Мельникова.

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Автор:
сегодня, в 12:45 −1
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