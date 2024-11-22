С начала года тульские врачи провели больше 5 тысяч телемедицинских консультаций

Фото министерства здравоохранения Тульской области.

В Тульской области за 10 месяцев врачи кардиодиспансера проконсультировали более 400 жителей из разных районов области, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказали в региональном минздраве.

Большинству из них назначены дополнительные обследования, ряд пациентов госпитализированы. 44 человека после обследования направили в федеральные центры для оказания высокотехнологичной помощи.

— Этот вид консультативной специализированной помощи сегодня очень востребован для жителей отдаленных населенных пунктов. Они получают рекомендации областного специалиста, находясь в ближайшем ФАПе — рядом с домом. Это удобно для маломобильных людей и жителей старшего возраста, — рассказала зам. главного врача по поликлинической работе кардиодиспансера Елена Мельникова.