Мать-героиня Ирина Сахибгараева: «Я вообще думала, что любить можно только одного ребенка»

В преддверии Дня матери (24 ноября, воскресенье) заместитель председателя Общественной палаты Тульской области Галина Фомина поздравила мать-героиню из Донского. Ирине Сахибгараевой подарили торт, цветы, пледы и мягкую подушку — все, чтобы ей было тепло и уютно.

Ирине Борисовне 58 лет. В 1995 году женщина овдовела и осталась с сыном Виктором и дочерью Юлией одна. Затем Ирина вышла замуж во второй раз: в браке у нее родилось еще пятеро детей — Азат, Марьям, Рамиля, Айрат и Алия. Пасынка Дамира Ирина приняла и воспитала как родного.

— Я никогда не думала, что стану многодетной мамой, — делится Ирина. — Я вообще думала, что любить можно только одного ребенка, а двоих уже нечестно — одного все равно будешь любить больше.

Когда я училась в старшей школе, мои одноклассники собрались на вечеринку и взяли с собой магнитофон, чтобы тайком записывать ответы друзей на каверзные вопросы. Я пришла самой последней, но сразу поняла, что что-то не так. Меня спросили: «Ирин, сколько детей хочешь? А мужа какого?» Ну, я и ответила в шутку:

«Детей пять точно, не меньше!»

Так и получилось!

Где-то в глубине души у меня всегда стоял запрет на аборты. Может, я скажу неправильную вещь, многие со мной не согласятся. Но я считаю, что

аборты делать нельзя: либо думайте своей головой, либо воспитывайте.

Все мальчики в большой семье Сахибгараевых — защитники Отечества. Дамир был командиром отделения бронемашин десанта во времена Второй чеченской войны.

Виктор — профессиональный военный — участвовал в СВО с первых ее дней и героически погиб 18 июня 2022 года при выполнении боевой задачи. Ему был 31 год. Посмертно награжден Орденом Мужества.

Своего брата Виктора Азат нес до санбата на руках — они воевали вместе, в одном экипаже. По истечении контракта Азат снова уехал в зону боевых действий — в сентябре 2022 года за повесткой пошел сам.

Айрат — студент ДПК города Донского, в настоящее время взял академический отпуск и ушел в армию по призыву.

Галина Фомина — Из многих-многих мам я выбрала именно Ирину Борисовну, потому что она одна смогла воспитать восьмерых достойных людей. Все ее четыре сына — защитники Отечества, двое из которых продолжают нести службу в условиях СВО. Время, когда она стала мамой, было непростым. К тому же Ирина воспитывала детей одна. Зато она смогла приучить ребят к труду и помогать по дому — когда-то у семьи было свое хозяйство.

Марьям и Рамиля пошли по стопам матери: первая — фармацевт, а вторая — студентка шестого курса Мединститута ТулГУ.

Старшая дочь Юлия (37 лет) живет с двумя детьми в Москве и работает юристом. Ее муж тоже участвует в СВО.

Самую младшую дочку женщина родила в 42 года: сейчас Алии 16 лет, она учится в колледже.

Главный секрет воспитания Ирины — четкое обозначение задач и ответственности каждого ребенка:

— Жизнь такая была — нужно и за хозяйством следить, и дом содержать. Выбора особо-то и не было.

Ребенок должен всегда нести за что-то ответственность. Неправильно его «зацеловывать», как это делают многие родители в наше время. Должен быть не только кнут, но и пряник. Конечно, это не значит, что детей можно обижать.

В свободное время Ирина вяжет носки и свитера и отправляет сыновьям на фронт. Теплые вещи — не просто знак материнской любви, но и ее готовности защищать ребенка:

— Когда вяжешь, обязательно закладываешь какое-то пожелание, — рассказывает мать-героиня. — Когда парни попали под обстрел, несколько осколков попало моему сыну в челюсть. Когда врач доставал их, оказалось, что куски снарядов обмотаны шерстинками. Получается, высокий ворот как бы снизил скорость осколков, поэтому они не сломали мальчику челюсть!