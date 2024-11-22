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«Академия Михайлова» забрала два очка у «Амурских Тигров»

«Академия Михайлова» забрала два очка у «Амурских Тигров»

21 ноября «Академия Михайлова» приняла на домашнем льду гостей из Хабаровска.

На матч против «Амурских Тигров» в состав вошли игроки из «АКМ-Юниор» — Никита Вахрушев и Данила Семихин.

Первый период был напряженным, гости часто создавали моменты, но до реализации дело не дошло. А туляки, наоборот, воспользовались шансом и открыли счёт — Данила Булатов автор гола.

Хотим отметить, что команды играли дисциплинированно, никто не удалился.
Второй отрезок матча был самым ярким. Подопечные Ирека Галявиева забросили трижды. Два большинства реализовали «михайловцы» — отличились Кирилл Бешкоров и Кирилл Колыхалов. А Яромир Ермаков забросил четвертую шайбу в игре, до своего гола нападающий уже набрал три очка.

На голевую феерию «Тигры» смогли ответить за минуту до перерыва — 4:1 в пользу тульской команды.

В третьем периоде гости из Хабаровска ничего сделать не смогли, а вот Никита Вахрушев поставил точку в матче — 5:1 — два очка у «Академии Михайлова» и второе место в турнирной таблице «Золотого» дивизиона.

Вторая игра против «Амурских Тигров» пройдёт 22 ноября в 19.00.

Статистика матча

Броски: 64-68; Броски в створ: 37-26; Голы: 5-1; Вбрасывания: 27-31; Блокированные броски: 24-9; Силовые приемы: 8-13; Отборы: 6-13; Потери: 0-0; Перехваты: 14-12; Время в атаке: -; Штраф: 8-6.

Голы

1:0 — 16:43 — Данила Булатов (Яромир Ермаков, Артем Крикуненко)
2:0 (бол.) — 25:29 — Кирилл Бешкоров (Яромир Ермаков)
3:0 (бол.) — 27:41 — Кирилл Колыхалов (Яромир Ермаков, Кирилл Бешкоров)
4:0 — 36:25 — Яромир Ермаков (Данила Булатов, Кирилл Бешкоров)
4:1 (бол.) — 38:44 — Александр Муромцев (Антон Попов)
5:1 — 50:00 — Никита Вахрушев (Кирилл Бешкоров, Тимофей Балезин)

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