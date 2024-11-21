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В Дубенском районе двух предпринимателей обязали рекультивировать участки площадью 6,6 га
Фото: ru.freepik.com.

В Дубенском районе двух предпринимателей обязали рекультивировать участки площадью 6,6 га

Бизнесмены нарушили плодородный слой почвы.

Сотрудники межрегионального Управления Россельхознадзора установили, что собственники участков сельхозназначения площадью 6,6 га в Дубенском районе нарушили плодородный слой почвы.

На части одного из участков была размещена горная выемка глубиной до 20 метров, образованная при добыче песка, плодородный слой почвы был смешан с потенциально плодородным и складирован в отвалы высотой 1,5-2,3 метра. Часть другого участка перекрыта щебнем с суглинком навалами высотой до 1,5 метра. Следы рекультивации земельных участков отсутствовали.

Специалисты ведомства обратились в суд с иском о взыскании вреда, причиненного почвам. Суд обязал предпринимателей возместить вред и рекультивировать земельные участки.

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Автор:
сегодня, в 17:00 0
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