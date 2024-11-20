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В тульском филиале Исторического музея начала работу выставка уникальных французских часов
Фото Ильи Ходаковского, ГИМ.

В тульском филиале Исторического музея начала работу выставка уникальных французских часов

Посетители экспозиции увидят 32 шедевра французских дизайнеров, часовщиков и бронзовщиков.

19 ноября в филиале Государственного исторического музея (ГИМ) в Туле состоялось открытие выставки «Время. История. Миф. Французские часы из собрания Исторического музея».

Основу экспозиции представляют часы, посвященные сюжетам античной мифологии и историческим событиям. 

Тема русской героики отображена в композиции часов французского производства «Минин и Пожарский». Первую партию таких часов заказал парижскому бронзовщику туляк, представитель династии русских промышленников Николай Демидов. 

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Также на выставке демонстрируются французские каминные часы XVIII-XIX веков мануфактурного и промышленного производства. Они представляют собой достижения часовой механики, мастерство дизайнеров и бронзовщиков.

Посетить выставку можно до 17 марта 2025 года. 

Фоторепортаж Myslo с распаковки уникальных экспонатов можно посмотреть здесь.

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