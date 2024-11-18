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Третий экс-чиновник тульского кабмина занял пост вице-губернатора Самарской области
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

Третий экс-чиновник тульского кабмина занял пост вице-губернатора Самарской области

Это бывший министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

Экс-министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев стал вице-губернатором – руководителем администрации губернатора Самарской области. Об этом глава региона Вячеслав Федорищев объявил в понедельник, 18 ноября. Ранее Дмитрий Яковлев был назначен его помощником.

Таким образом, вместе с Вячеславом Федорищевым в правительство Самарской области перебрались три тульских чиновника: помимо Дмитрия Яковлева должности вице-губернаторов получили бывший министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов и экс-министр экономического развития Тульской области Антон Емельяненко.

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