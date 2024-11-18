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Под Тулой пьяный мужчина на Toyota врезался в фасад здания
Фото УГИБДДю

Под Тулой пьяный мужчина на Toyota врезался в фасад здания

Пострадал сам водитель и его пассажирка.

ДТП произошло 17 ноября в 1.24 на улице Соловцова в Болохово Киреевского района. По данным ГАИ, 42-летний мужчина на Toyota RAV 4 не справился с управлением и врезался в фасад здания. В результате ДТП водитель автомобиля и его 41-летняя пассажирка получили телесные повреждения, их госпитализировали.

У водителя установлено состояние алкогольного опьянения (0,812 мг/л).

Госавтоинспекция Тульской области напоминает водителям, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Отказ гражданина от прохождения освидетельствования на состояние опьянения не спасет: нарушитель лишается водительского удостоверения и ему грозит штраф.

Если же нетрезвого водителя задержали второй раз, либо повторно отказался от прохождения медосвидетельствования, гражданину грозит уже уголовное наказание. Сумма штрафа составляет 200-300 тысяч рублей, а также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет. Помимо перечисленных мер пьяному водителю будет грозить лишение свободы на срок до двух лет.

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