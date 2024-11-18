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Танцевальный конкурс «Лаборатория танца Х-мания» определил победителей
Фото предоставлены Ольгой Хорчек.

Танцевальный конкурс «Лаборатория танца Х-мания» определил победителей

Всероссийский конкурс состоялся 17 ноября в ДК Машзавода.

В этом году на событие приехали 238 танцоров из 16 танцевальных коллективов из Тулы, Щекина, Орла, Киреевска, пос. Бородинского, Курска.

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На сцене танцоры представили различные танцевальные жанры: балет, джазовую и народную хореографию, модерн, акробатику, танцевальное шоу, эстрадный танец. 

В судейскую экспертную линейку вошли Вадим Гиглаури (Москва), Сергей Кузнецов (Тула) и Виктория Кио (Москва). 

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Гран-при конкурса зрительских симпатий получил коллектив «Хамелеон» из Курска. 

Гран-при по решению эскпертного жюри получил коллектив «Надежда» из пос. Бородинского. 

 

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