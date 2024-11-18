Танцевальный конкурс «Лаборатория танца Х-мания» определил победителей

В этом году на событие приехали 238 танцоров из 16 танцевальных коллективов из Тулы, Щекина, Орла, Киреевска, пос. Бородинского, Курска.
На сцене танцоры представили различные танцевальные жанры: балет, джазовую и народную хореографию, модерн, акробатику, танцевальное шоу, эстрадный танец.
В судейскую экспертную линейку вошли Вадим Гиглаури (Москва), Сергей Кузнецов (Тула) и Виктория Кио (Москва).
Гран-при конкурса зрительских симпатий получил коллектив «Хамелеон» из Курска.
Гран-при по решению эскпертного жюри получил коллектив «Надежда» из пос. Бородинского.