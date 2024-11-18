Танцевальный конкурс «Лаборатория танца Х-мания» определил победителей

Фото предоставлены Ольгой Хорчек.

В этом году на событие приехали 238 танцоров из 16 танцевальных коллективов из Тулы, Щекина, Орла, Киреевска, пос. Бородинского, Курска.

На сцене танцоры представили различные танцевальные жанры: балет, джазовую и народную хореографию, модерн, акробатику, танцевальное шоу, эстрадный танец.

В судейскую экспертную линейку вошли Вадим Гиглаури (Москва), Сергей Кузнецов (Тула) и Виктория Кио (Москва).

Гран-при конкурса зрительских симпатий получил коллектив «Хамелеон» из Курска.

Гран-при по решению эскпертного жюри получил коллектив «Надежда» из пос. Бородинского.